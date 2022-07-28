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23 минуты назад

Шереметьево возобновил прием и отправление рейсов после непогоды

Москва24

Московский аэропорт Шереметьево в полном объеме возобновил прием и отправку рейсов после неблагоприятных погодных условий, сообщается в телеграм-канале авиагавани.

Шереметьево возобновил прием и отправление рейсов после непогоды
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

"Погодная ситуация стабилизировалась. Лайнеры покидают зоны ожидания и идут на посадку", – говорится в сообщении.

Ранее пассажирам московского аэропорта Шереметьево сообщили о возможных задержках рейсов в связи с неблагоприятными погодными условиями.

До этого МЧС предупредило, что в четверг, 28 июля, после полудня в Москве ожидаются гроза, град и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Новости Москвы,Аэропорт Шереметьево,
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