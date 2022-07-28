На Москву обрушился сильнейший тропический ливень с грозой, который идет в центр столицы. Об этом в четверг, 28 июля, в своем Telegram-канале сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Буквально заливает, льет стеной как из ведра, гроза гремит. Вот это шторм» — рассказал он.

Ранее Тишковец заявил, что в Москву не придет 40-градусная жара, которая накрыла часть городов Европы. По словам синоптика, конец июля и август будут теплыми, но не экстремально знойными.

Климатолог Михаил Юлкин, в свою очередь, допустил, что в будущие летние периоды в столице температура может достигать 40 градусов. Он полагает, что это может произойти в ближайшие семь-десять лет.