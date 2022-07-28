К Москве подходит «ливень месяца»

Прогноз синоптиков о сильных ливнях в четверг, 28 июля, в столичном регионе практически сбылся, пишет РИА «Новости» в своем Telegram-канале. В Подмосковье идет проливной дождь, тучи направляются к Москве.

Метеорологи рассказали ранее, что в столице ожидается гроза, местами крупный град, ливневые дожди. Температура воздуха будет высокой, до +29 градусов.

По данным синоптиков, за короткий период выпадет до 17 миллиметров осадков, что составляет значительную часть месячной нормы. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.