В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
1 час назад

Новости погоды: к Москве подходит «ливень месяца»

Илья Родин

Прогноз синоптиков о сильных ливнях в четверг, 28 июля, в столичном регионе практически сбылся, пишет РИА «Новости» в своем Telegram-канале. В Подмосковье идет проливной дождь, тучи направляются к Москве.

К Москве подходит «ливень месяца»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Метеорологи рассказали ранее, что в столице ожидается гроза, местами крупный град, ливневые дожди. Температура воздуха будет высокой, до +29 градусов.

Прогноз погоды: Москвичам пообещали теплый август без аномальных дождей

По данным синоптиков, за короткий период выпадет до 17 миллиметров осадков, что составляет значительную часть месячной нормы. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец порекомендовал москвичам позаботиться о своей безопасности. Он посоветовал не покидать помещения во время грозы, поставить автомобили подальше от деревьев.

Новости Москвы,Погода,Евгений Тишковец,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители