Климатолог не исключил повторения жары 2010 года в Москве

Аномально жаркая погода 2010 года может повториться в Москве в ближайшие 10 лет. Об этом в четверг, 28 июля, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва Александр Авилов / АГН Москва

— Подобные волны жары будут наблюдаться все чаще и чаще. Так что, в ближайшее десятилетие повторение 2010 года не обойдет и столицу нашей страны, — заявил он.

Шувалов отметил, что аномальная жара настигла не только Россию, но и ряд европейских стран. Так, он отдал должное британским синоптикам, которым удалось предсказать наступление жары за несколько дней. Тогда в Великобритании температура воздуха прогрелась более чем до 40 градусов, побив исторический максимум.

Синоптики Великобритании рискнули и впервые за очень долгий период выдали «красный» уровень опасности, когда это напрямую грозит жизни, передает слова Шувалова РИА Новости.

Шувалов также рассказал «Вечерней Москве», что август в столице, по предварительным данным, начнется с дождей и с температурных показателей, не превышающих 20–25 градусов. По его словам, в начале месяца тенденция постепенного понижения температурных показателей продолжится.