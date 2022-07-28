Гигантская очередь к памятнику князю Владимиру в Москве попала на видео

В Москве образовалась гигантская очередь к памятнику князю Владимиру. Снятые очевидцами кадры на Моховой улице в центре столицы публикует телеканал «Москва 24». На них видно, что вереница людей растянулась на десятки метров.

Напомним, 28 июля в Российской Федерации отмечается День Крещения Руси, а также день памяти святого равноапостольного князя Владимира Святославича, который известен в народе как Владимир Красное Солнышко. Он вошел в историю как креститель Руси.