Москвичам пообещали теплый август без аномальных дождей

«Характер погоды этим летом говорит о том, что европейская территория России сохранит положительный фон температуры. Я не могу дать расписание погоды на месяц, в таком прогнозе все дается в аномалиях - отклонениях от норм для этого периода. Европейская территория август встретит и проводит в тепле. На один-два градуса выше нормы. Количество осадков тоже ожидается в пределах нормы. Лето продолжится в августе, предсказать спонтанные явления пока нельзя», - рассказал Шувалов.