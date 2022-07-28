Роспотребнадзор запретил москвичам купаться в зоне отдыха «Левобережье»

Несколько человек ежедневно спасают на водоемах Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства в среду, 6 июля. Так, чаще всего происшествия случаются при купании людей в непредназначенных для этого местах. Москвичей призвали соблюдать правила безопасности на водоемах — выбирать для купания только оборудованные для этого пляжи, а также не заходить в воду после длительного пребывания на открытом солнце, передает Telegram-канал комплекса.