Роспотребнадзор запретил москвичам купаться в зоне отдыха «Левобережье»

Москвичам запретили купаться в зоне отдыха «Левобережье» на севере столицы из-за неудовлетворительного качества воды. Об этом в четверг, 28 июля, сообщили в пресс-центре московского управления Роспотребнадзора.
— В связи с неудовлетворительными результатами качества воды по микробиологическим показателям закрыта зона отдыха «Левобережье» (САО), — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре добавили, что на сегодняшний день в городе для купания доступны восемь зон отдыха, передает агентство городских новостей «Москва».
Несколько человек ежедневно спасают на водоемах Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства в среду, 6 июля. Так, чаще всего происшествия случаются при купании людей в непредназначенных для этого местах. Москвичей призвали соблюдать правила безопасности на водоемах — выбирать для купания только оборудованные для этого пляжи, а также не заходить в воду после длительного пребывания на открытом солнце, передает Telegram-канал комплекса.