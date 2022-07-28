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1 час назад

Андрей Бочкарев: 14 футбольных полей построены в Москве с 2011 года

Вечерняя Москваиещё 3

В Москве построили 14 новых футбольных полей с 2011 года. Еще два подобных объекта суммарной площадью около 10 тысяч квадратных метров планируют закончить до конца 2022 года. Об этом в четверг, 28 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Бочкарев: 14 футбольных полей построено в Москве с 2011 года
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя МоскваНаталья Феоктистова / Вечерняя Москва

— Развитие спортивной инфраструктуры, в том числе строительство футбольных полей для профессионалов, детских спортивных школ и любителей этого вида спорта, остается важным направлением градостроительной политики. С 2011 года в разных районах города построено 14 футбольных полей, — сказал Бочкарев.

Также он напомнил, что в 2022 году достроили профессиональное футбольное поле с подогревом и необходимой инфраструктурой в Ясенево и завершили реконструкцию стадиона «Москвич» в Текстильщиках.

Недавно началось благоустройство улицы Лужники и территории возле Международного центра самбо и центра бокса. Зона работ огорожена и отмечена информационными баннерами, а для пешеходов организованы проходы.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,Правительство Москвы,
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