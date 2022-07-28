"Экстренное предупреждение. По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 12:00 и до конца суток 28 июля в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами до 20 м в секунду", - говорится в сообщении.