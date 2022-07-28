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1 час назад

/Погода в Москве: МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе в Москве и области

ТАСС

Гроза со шквалистым ветром ожидается с полудня 28 июля в Москве, соответствующее предупреждение распространил столичный главк МЧС РФ.

"Экстренное предупреждение. По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 12:00 и до конца суток 28 июля в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами до 20 м в секунду", - говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение опубликовало ГУ МЧС РФ по Московской области.

Сильный ливень обрушился на Москву

Спасатели рекомендуют автомобилистам при грозе снизить скорость движения, увеличить дистанцию, не парковать по возможности автомобили под деревьями, а пешеходам - не укрываться под деревьями и обходить стороной шаткие конструкции.

Новости Москвы,Видео,МЧС России,Росгидромет,
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