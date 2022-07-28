Гроза со шквалистым ветром ожидается с полудня 28 июля в Москве, соответствующее предупреждение распространил столичный главк МЧС РФ.
"Экстренное предупреждение. По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 12:00 и до конца суток 28 июля в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами до 20 м в секунду", - говорится в сообщении.
Аналогичное предупреждение опубликовало ГУ МЧС РФ по Московской области.
Спасатели рекомендуют автомобилистам при грозе снизить скорость движения, увеличить дистанцию, не парковать по возможности автомобили под деревьями, а пешеходам - не укрываться под деревьями и обходить стороной шаткие конструкции.