В Москве отреставрируют гараж Мельникова на Новорязанской улице

Здание гаража для грузовых машин архитектора Константина Мельникова на Новорязанской улице отреставрируют, после чего, в 2024 году, туда переедет Музей транспорта Москвы. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За разработку проекта реставрации отвечали архитекторы Юрий Григорян и Борис Савин. Зданию, построенному в 1931 году и являющемуся сегодня объектом культурного наследия регионального значения, вернут исторический облик. В частности, планируется убрать постройки более позднего периода, восстановить витражное остекление, скошенные фронтоны и фонарь.

После завершения работ в задние переедет Музей транспорта Москвы, экспозиции которого сейчас занимают Северный речной вокзал и павильон "Транспорт СССР" на ВДНХ. Помимо музейного пространства в гараже Мельникова планируется разместить мультиформатный центр для временных экспозиций, библиотеку с транспортной и технической литературой, а также "Автолабораторию", в которой будут проходить занятия по автомобилестроению.

В настоящее время проводится благоустройство прилегающей к гаражу территории. Там расширят тротуары, обустроят парковочные места. Рядом с будущим музеем разместится фудмолл и бизнес-кластер "Депо. Три вокзала".