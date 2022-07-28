Ресторанам Москвы рекомендовали закрыть летние веранды

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению МЧС о том, что в Москве 28 июля ожидается дождь, местами сильный, возможны гроза, град и усиление порывистого ветра до 17 м/с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе департамента.