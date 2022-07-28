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1 час назад

Власти Москвы рекомендовали ресторанам закрыть летние веранды из-за грозы и ветра

ТАССиещё 1

Столичный департамент торговли и услуг из-за ожидающихся грозы, дождя и порывистого ветра в Москве рекомендовал ресторанам и кафе закрыть летние веранды.

Ресторанам Москвы рекомендовали закрыть летние веранды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению МЧС о том, что в Москве 28 июля ожидается дождь, местами сильный, возможны гроза, град и усиление порывистого ветра до 17 м/с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе департамента.

Также в департаменте посоветовали рестораторам и владельцам кафе укрепить все конструкции и закрыть зонты.

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