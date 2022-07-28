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2 часа назад

Около 9 млн туристов посетили Москву за шесть месяцев 2022 года

ТАССиещё 6

Москву с января по июнь 2022 года посетили около 9 млн туристов, что на 7% больше аналогичного показателя 2021 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

9 млн туристов посетили Москву за шесть месяцев 2022 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Несмотря на все сложности, столичная индустрия гостеприимства постепенно восстанавливается после ковидного кризиса и других выпавших на ее долю испытаний. До рекордов пока далеко, тем не менее, в 2021 году в Москве побывало 16,9 млн гостей - на четверть больше, чем в 2020 году. В январе-июне нынешнего года столицу посетило 9 млн гостей - на 7% выше показателя первого полугодия прошлого года", - написал мэр в своем блоге.

Он отметил, что также выросло и число экскурсантов. Так, 3,3 млн человек приехали в Москву без ночевки, что на 5% больше, чем в первом полугодии 2021 года. По его словам, чаще всего в столицу приезжали жители других регионов России - 8,3 млн человек. Тем не менее, с начала года Москву выбрали и 700 тыс. зарубежных гостей.

Собянин добавил, что средний уровень загрузки отелей в первом полугодии составил 55%. Помимо россиян и жителей стран СНГ наиболее частые постояльцы московских гостиниц - граждане Ирана, Бахрейна, Омана, Кувейта и Йемена.

"Объем туристского потребления также вырос с 344,6 до 366,1 млрд рублей. А поступления в городской бюджет составили 50,2 млрд рублей, что на 6% больше, чем за первое полугодие 2021 года (47,2 млрд рублей). Таким образом, туризм продолжает играть важную роль в развитии городской экономики, оказывая положительное влияние на работу торговли, общепита, культурно-досуговой и других отраслей", - заявил мэр.

Он напомнил, что в Москве для сферы туризма сохранили льготные кредиты, гранты, субсидии и другие антикризисные меры поддержки, введенные в 2020 году. Кроме того, в этом году предусмотрели выделение грантов для участников рынка, которые реализуют туристические проекты в сфере делового и организованного молодежного туризма.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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