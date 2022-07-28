В Московском зоопарке 31 июля отметят день рождения панд

День рождения китайских панд Жуи и Диндин отметят в Московском зоопарке 31 июля, гостей зоосада ожидает праздничная программа, а животным подарят торты из бамбука. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"В нашей экспозиции представлены две большие панды - самка Диндин и самец Жуи. Их дни рождения идут один за другим. Диндин 30 июля исполняется пять лет, Жуи 31 июля - шесть. Традиционно мы объединяем два праздника в один - день рождения больших панд. Каждый раз киперы тщательно готовятся к радостному событию. В этом году они приготовят для своих питомцев два торта из бамбука, то есть сложат самое вкусное для панд лакомство в форме аппетитного тортика. В полости бамбуковых стволов спрячут ягоды и фрукты. Сами тортики будут обрамлены цветочными композициями. Также именинники получат в подарок новые игрушки (мы не рассказываем о них, потому что это будет сюрприз)", - приводятся в сообщении слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
Она отметила, что для гостей зоопарка подготовили праздничную программу. Они смогут приобщиться к китайской культуре и узнать больше о их символах, также увидят яркие и запоминающиеся представления.
Так, празднование дня рождения панд начнется в 12:30 с шоу китайских барабанов. Музыканты исполнят на барабанах традиционные китайские ритмы. Далее состоится танец льва. Здесь под звуки барабанов артисты выполнят движения из разных боевых искусств, облачившись в костюмы китайского льва.
В 13:00 у главного входа посетители смогут посмотреть костюмированное представление - танец драконов, который тоже исполнят под звуки барабанов. После по территории зоопарка пройдут аниматоры, переодетые в костюмы китайского императора и императрицы, а также их прислуги и стражников. Кроме того, в 14:00 возле вольеров панд можно будет увидеть танец лотосов. Девушки в национальных костюмах выступят перед публикой с большими розовыми веерами, напоминающими лепестки лотоса. Все мероприятия бесплатны. Посетить их можно, купив входной билет в зоопарк.
Большая панда занесена в Международную Красную книгу как уязвимый вид. В дикой природе этих животных можно встретить только в некоторых провинциях Китая. Жуи и Диндин прибыли в Москву в 2019 году в рамках программы по сохранению, защите и исследованию больших панд. Они будут жить в России в течение 15 лет. Панды являются достоянием Китая, и права на размножение и выращивание животных принадлежат этой стране. По прошествии 15 лет договор на содержание в России двух панд может быть продлен.