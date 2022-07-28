В Московском зоопарке 31 июля отметят день рождения панд

"В нашей экспозиции представлены две большие панды - самка Диндин и самец Жуи. Их дни рождения идут один за другим. Диндин 30 июля исполняется пять лет, Жуи 31 июля - шесть. Традиционно мы объединяем два праздника в один - день рождения больших панд. Каждый раз киперы тщательно готовятся к радостному событию. В этом году они приготовят для своих питомцев два торта из бамбука, то есть сложат самое вкусное для панд лакомство в форме аппетитного тортика. В полости бамбуковых стволов спрячут ягоды и фрукты. Сами тортики будут обрамлены цветочными композициями. Также именинники получат в подарок новые игрушки (мы не рассказываем о них, потому что это будет сюрприз)", - приводятся в сообщении слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.