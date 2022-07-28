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22 минуты назад

Движение транспорта ограничат в центре Москвы с 1 августа

Вечерняя Москваиещё 3

Движение транспорта во втором Хвостовом переулке будет ограничено в связи со строительством инженерных сетей. Об этом в четверг, 28 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Движение транспорта ограничат в центре Москвы с 1 августа
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Уточняется, что ограничения будут введены с сохранением существующего количества полос и временным запретом парковки.

Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Также с 1 августа из-за проведения строительных работ ограничат движение на улице Ивана Франко на западе Москвы. Уточняется, что работы будут проводиться в два этапа. Первый пройдет с 1 по 10 августа на круглосуточной основе. На время проведения работ движение транспорта будет осуществляться по одной полосе.

В этот же день из-за реконструкции инженерных сетей ограничат движение в Китайгородском проезде. При этом ограничения будут введены с сохранением движения ТС по трем полосам за счет переразметки проезжей части и закрытием тротуара с перепуском движения пешеходов на противоположную сторону тротуара. Подробнее — на инфографике.

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