В "Покровском-Стрешневе" приступили к созданию спортивного кластера

В парке «Покровское-Стрешнево» приступили к устройству спортивного кластера, который появится на месте гаражей вне границ особо охраняемой природной территории. Здесь будет сосредоточена основная инфраструктура для занятий спортом. Работы проводятся в рамках сохранения и восстановления территории.

Фото: Сайт мэра Москвы Сайт мэра Москвы

— В настоящий момент с территории вывезен весь строительный и бытовой мусор, — сообщил заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников. — Деревья, находящиеся в зоне производства работ, оградили защитными коробами. Провели планировку территории и приступили к устройству скейт-парка. Для него уже подготовили основание, а также сформировали фигуры.

Площадь скейт-парка составит 1422 кв. м. В основной каскад фигур войдут элементы для дисциплины скейтбординг-стрит. Бетонная «плаза» спроектирована для быстрого прогресса навыков спортсменов. Здесь предусмотрена массивная центральная секция в виде ступеней с перилами и гранями в окружении разгонных радиусных элементов. Площадку поделят по уровню подготовки.

Также на территории площадки обустроят памп-трек площадью 1462 кв. м. Площадка будет представлять собой чередование волн и поворотов, для прохождения которых подойдет любой колесный снаряд — велосипед, самокат, ролики или скейтборд. Здесь будет предусмотрено две траектории — для начинающих спортсменов (54 метра) и для опытных райдеров (215 метров).

Кроме того, на территории обустроят площадку для паркура, воркаута, стритбола и пинг-понга с тремя столами. На воркаут-площадке установят многофункциональный спортивный комплекс со шведскими стенками, рукоходами, а также турники, брусья, степы, стойки со штангами и другими элементами. Для детей оборудуют спортивно-игровую площадку.