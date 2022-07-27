Пассажиры московского метро подрались в вагоне поезда. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», в чьем распоряжении оказались снятые очевидцами кадры потасовки.
На кадрах видно, как двое мужчин дерутся в проходе, их разнимают попутчики. По предварительным данным, поводом для конфликта стали танцы молодых людей.
«В метро парни устроили танцы, а одному из пассажиров это категорически не понравилось», – отмечается в публикации к видео.
Ранее сообщалось, что мужчина избил иностранца на станции «Цветной бульвар» столичной подземки.