Пассажиры московского метро подрались в вагоне поезда. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», в чьем распоряжении оказались снятые очевидцами кадры потасовки.

На кадрах видно, как двое мужчин дерутся в проходе, их разнимают попутчики. По предварительным данным, поводом для конфликта стали танцы молодых людей.