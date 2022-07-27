Собянин поздравил сотрудников «Мосэнерго» со 135-летием предприятия

— «Мосэнерго» празднует в этом году юбилей, 135 лет. Одно из старейших предприятий отрасли и самое большое в мире предприятие по выработке тепла. От имени москвичей выражаю благодарность коллективу «Мосэнерго», поздравляю с юбилеем и надеюсь, что и впредь своим профессионализмом, трудом вы будете обеспечивать надежное снабжение теплом, электроэнергией Москву, в каждом доме, в каждой квартире будут надежно обеспечены москвичи и теплом, и светом. Спасибо вам большое, — сказал глава города.