Собянин поздравил сотрудников «Мосэнерго» со 135-летием предприятия

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 27 июля, во время посещения ТЭЦ на юге столицы поздравил сотрудников «Мосэнерго» с 135-летием предприятия в преддверии праздника.
— «Мосэнерго» празднует в этом году юбилей, 135 лет. Одно из старейших предприятий отрасли и самое большое в мире предприятие по выработке тепла. От имени москвичей выражаю благодарность коллективу «Мосэнерго», поздравляю с юбилеем и надеюсь, что и впредь своим профессионализмом, трудом вы будете обеспечивать надежное снабжение теплом, электроэнергией Москву, в каждом доме, в каждой квартире будут надежно обеспечены москвичи и теплом, и светом. Спасибо вам большое, — сказал глава города.
Официальной датой основания «Мосэнерго» считается 31 июля 1887 года. Собянин вручил предприятию поздравительный адрес, а также подчеркнул, что, несмотря на большой возраст, «Мосэнерго» является одним из самых современных и надежных предприятий энергетики.
В агентстве городских новостей «Москва» добавили, что подготовительные работы к отопительному сезону идут по графику и завершатся до 1 сентября 2022 года.