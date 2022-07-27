В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 58.66EUR 59.41
Войти в почту
1 час назад

Собянин поздравил сотрудников «Мосэнерго» с 135-летием предприятия

Вечерняя Москваиещё 4

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 27 июля, во время посещения ТЭЦ на юге столицы поздравил сотрудников «Мосэнерго» с 135-летием предприятия в преддверии праздника.

Собянин поздравил сотрудников «Мосэнерго» со 135-летием предприятия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— «Мосэнерго» празднует в этом году юбилей, 135 лет. Одно из старейших предприятий отрасли и самое большое в мире предприятие по выработке тепла. От имени москвичей выражаю благодарность коллективу «Мосэнерго», поздравляю с юбилеем и надеюсь, что и впредь своим профессионализмом, трудом вы будете обеспечивать надежное снабжение теплом, электроэнергией Москву, в каждом доме, в каждой квартире будут надежно обеспечены москвичи и теплом, и светом. Спасибо вам большое, — сказал глава города.

Официальной датой основания «Мосэнерго» считается 31 июля 1887 года. Собянин вручил предприятию поздравительный адрес, а также подчеркнул, что, несмотря на большой возраст, «Мосэнерго» является одним из самых современных и надежных предприятий энергетики.

В агентстве городских новостей «Москва» добавили, что подготовительные работы к отопительному сезону идут по графику и завершатся до 1 сентября 2022 года.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Мосэнерго,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители