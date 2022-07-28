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43 минуты назад

В Москве утвердили порядок проведения онлайн-голосования на выборах

ТАССиещё 8

Мосгоризбирком утвердил порядок проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на муниципальных выборах в Москве 9-11 сентября. Соответствующее решение было принято большинством голосов на заседании МГИК в четверг.

В Москве утвердили порядок проведения онлайн-голосования на выборах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вопрос о порядке ДЭГ на выбор депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве. <…> Мы не так давно приняли решение, что ДЭГ в Москве быть, и сразу возникает вопрос: а как оно будет приходить? Потому что критики, вопросов [в предыдущие годы] возникало очень много", - сказала в ходе заседания комиссии ее председатель Ольга Кириллова.

Порядок проведения голосования

Онлайн-голосование в Москве будет осуществляться без сбора заявлений от участников ДЭГ - на выборах муниципальных депутатов впервые будет применяться единый электронный список онлайн-избирателей. Благодаря этому москвичи смогут непосредственно в день голосования выбрать его формат - очно или онлайн. Если избиратель по каким-то причинам не смог или не пожелал воспользоваться ДЭГ, он может прийти на свой избирательный участок и проголосовать там.

Также полностью исключается возможность повторного голосования, как ДЭГ, так и в традиционной форме. На любом участке любой член участковой избирательной комиссии сможет удостовериться, получал ли уже избиратель доступ к онлайн-голосованию либо бумажный бюллетень. Применение электронного списка избирателей не исключает и использование его бумажной версии.

Избиратели больше не смогут воспользоваться "переголосованием" или "отложенным голосованием", то есть изменить свой сделанный выбор, - теперь закон такую возможность категорически исключает.

Муниципальные выборы в 2022 году пройдут в 125 из 146 районов столицы. Всего в Москве 1 735 мандатов для муниципальных депутатов, на этих выборах - 1 417. Голосование на выборах муниципальных депутатов в Москве будет многодневным и пройдет с 9 по 11 сентября.

Свои кандидатуры на этих выборах уже выдвинули более 7,3 тыс. человек, случаи отказа в регистрации единичны.

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