В Москве выявили максимальное с февраля число заражений коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки выявили максимальные с февраля 3673 случая заражения коронавирусом. Об этом в среду, 27 июля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

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Днем ранее, 26 июля, в городе зарегистрировали 2037 новых случаев COVID-19. Прирост за 24 часа составил 80,3 процента. 25 июля число новых случаев составило 2133.

Оперштаб отчитался о госпитализации 269 пациентов за минувшие сутки. В то же время 1753 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Скончались 13 человек. За все время пандемии в Москве зарегистрировано 2 807 097 случаев заражения коронавирусом.