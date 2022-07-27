Собянин снизил ставку по льготным инвесткредитам и увеличил их максимальную сумму

В Москве ставку по льготным инвестиционным кредитам для промышленности снизили с 9% до 3%. Постановление об этом подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщается на официальном сайте градоначальника.

При этом максимальную сумму займа увеличили в три раза — до 3 млрд рублей.

«Правительство Москвы снизит ставку по льготным инвестиционным кредитам для промышленных предприятий с 9% до 3%. <…> Кроме того, максимальный размер кредита увеличен с 1 млрд до 3 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что процентные ставки снизят и для новых заемщиков, и для тех, чьи заявки на оформление кредита одобрили ранее.

Власти Москвы приняли программу льготного кредитования предприятий в марте 2022 года в качестве антикризисной меры, призванной смягчить последствия резкого роста ставок по коммерческим кредитам. На субсидирование процентных ставок по кредитам из городского бюджета выделили 20 млрд рублей.