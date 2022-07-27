«Будут летать деревья»: москвичей предупредили об опасном шторме

В четверг Москву ожидает ураганная погода с порывами ветра в районе 20 метров в секунду. Это будет полноценный грозовой шторм и в отличие от непогоды, настигшей столицу в понедельник, в этот раз счет поваленным деревьям будет идти уже на десятки, и именно поэтому стоит отдельно планировать свое передвижение по городу, не подходя слишком близко к деревьям и линиям электропередачи, то же касается и автомобильного транспорта. После же, нас ожидает достаточно комфортная погода, так нас будет обдувать свежий атлантический бриз и температура встанет на отметке в 22-23 градуса, — заявил Шувалов.