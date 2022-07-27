В Москве завершили ремонт Покровского путепровода

Специалисты завершили работы по ремонту Покровского путепровода, который связывает столичные районы Бирюлево Западное и Чертаново Центральное. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в среду, 27 июля.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

— В рамках проекта заменили гидроизоляцию, устранили протечки в подмостовом пространстве. На финальном этапе обновили дорожное полотно площадью пять тысяч квадратных метров и нанесли новую разметку, — рассказал он.

Отмечается, что работы проводились в связи с разрушениями дорожного полотна, которые могли нарушить безопасность дорожного движения. По словам Бирюкова за последние 10 лет каждый объект мостового хозяйства прошел различные виды ремонта. Благодаря этому удалось продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».