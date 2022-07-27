Началось голосование за лучшие фотографии Москвы

В проекте «Активный гражданин» началось голосование, посвященное работам финалистов конкурса городской фотографии «Планета Москва». На выбор предлагается 80 работ, по 20 в каждой из номинаций: «Москва и москвичи. Комфортный город», «Городской пейзаж», «Архитектура Москвы. Связь времен» и «Динамика мегаполиса», рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
«Фотоработы, которые наберут наибольшее количество голосов на “Активном гражданине”, будут отмечены памятными призами 13 августа в ходе торжественной церемонии награждения победителей», — отметил глава ведомства.
В этом году 175 профессионалов и любителей прислали для участия в конкурсе 1001 работу. Из них эксперты Союза журналистов России отобрали в шорт-лист 132, а члены жюри определили 80 финалистов.
«В первом вопросе голосования “активным гражданам” предлагается определить, какие из представленных номинаций для них наиболее интересны. Можно предпочесть одну, две, три или все четыре, а затем проголосовать за своих фаворитов в каждой из выбранных номинаций», — рассказал Александр Пищелко, руководитель ГКУ «Новые технологии управления», ответственного за развитие проекта «Активный гражданин».
Цели конкурса — привлечь внимание к градостроительной деятельности Москвы, к уникальным городским историко-культурным объектам, а также сформировать новый взгляд на комфортность городской среды, отражение изменений в городе через художественную фотографию.