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8 минут назад

«Планета Москва»: началось голосование за лучшие фотографии столицы

Mos.ruиещё 2

В проекте «Активный гражданин» началось голосование, посвященное работам финалистов конкурса городской фотографии «Планета Москва». На выбор предлагается 80 работ, по 20 в каждой из номинаций: «Москва и москвичи. Комфортный город», «Городской пейзаж», «Архитектура Москвы. Связь времен» и «Динамика мегаполиса», рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Началось голосование за лучшие фотографии Москвы
Фото: Е. Самарина. Mos.ruЕ. Самарина. Mos.ru

«Фотоработы, которые наберут наибольшее количество голосов на “Активном гражданине”, будут отмечены памятными призами 13 августа в ходе торжественной церемонии награждения победителей», — отметил глава ведомства.

В этом году 175 профессионалов и любителей прислали для участия в конкурсе 1001 работу. Из них эксперты Союза журналистов России отобрали в шорт-лист 132, а члены жюри определили 80 финалистов.

«В первом вопросе голосования “активным гражданам” предлагается определить, какие из представленных номинаций для них наиболее интересны. Можно предпочесть одну, две, три или все четыре, а затем проголосовать за своих фаворитов в каждой из выбранных номинаций», — рассказал Александр Пищелко, руководитель ГКУ «Новые технологии управления», ответственного за развитие проекта «Активный гражданин».

Цели конкурса — привлечь внимание к градостроительной деятельности Москвы, к уникальным городским историко-культурным объектам, а также сформировать новый взгляд на комфортность городской среды, отражение изменений в городе через художественную фотографию.

Новости Москвы,Сергей Левкин,
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