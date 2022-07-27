Началось голосование за лучшие фотографии Москвы

«В первом вопросе голосования “активным гражданам” предлагается определить, какие из представленных номинаций для них наиболее интересны. Можно предпочесть одну, две, три или все четыре, а затем проголосовать за своих фаворитов в каждой из выбранных номинаций», — рассказал Александр Пищелко, руководитель ГКУ «Новые технологии управления», ответственного за развитие проекта «Активный гражданин».