Москвичам рассказали, как подать онлайн-заявку на соцобслуживание

Жители столицы могут подать онлайн-заявку на социальное обслуживание, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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Те, кто частично или полностью лишился способности к самообслуживанию, могут подать все документы в электронном виде через специальную форму на портале mos.ru.

"Ранее москвичи, которым требовалось надомное или стационарное социальное обслуживание, должны были обращаться с заявлением в центры госуслуг. Теперь они также могут подать его онлайн через портал", – рассказали в департамент информационных технологий.

Для онлайн-заявки потребуется предоставить:

паспортные данные;

адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;

сведения о наличии (отсутствии) у заявителя инвалидности;

информацию о получаемой им пенсии (пенсий) или пожизненном содержании;

сведения о членах семьи заявителя: супруге, родителях, сестрах, братьях и детях;

описание обстоятельств, из-за которых члены семьи не могут ухаживать за заявителем;

сведения о доходах членов семьи за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.

Отмечается, что срок оказания услуги составляет пять рабочих дней. Это в два раза быстрее, чем прежде. Дополнительные консультации по оформлению онлайн-заявки и получению услуги можно получить в любом окружном управлении социальной защиты населения.

Ранее Сергей Собянин дал поручение проработать возможность подачи онлайн-заявки для жителей столицы, нуждающихся в надомном или стационарном социальном обслуживании, и их законных представителей.

Более 117 тысяч горожан воспользовались онлайн-сервисом "Социальный навигатор" с начала года. Как уточнил заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Никита Соломин, чаще всего москвичи ищут адреса центров социального обслуживания, а также запрашивают социальные услуги, связанные с психологической поддержкой, помощью детям с инвалидностью.