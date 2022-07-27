Москвичам рассказали, как подать онлайн-заявку на соцобслуживание

Жители столицы могут подать онлайн-заявку на социальное обслуживание, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Те, кто частично или полностью лишился способности к самообслуживанию, могут подать все документы в электронном виде через специальную форму на портале mos.ru.
"Ранее москвичи, которым требовалось надомное или стационарное социальное обслуживание, должны были обращаться с заявлением в центры госуслуг. Теперь они также могут подать его онлайн через портал", – рассказали в департамент информационных технологий.
Для онлайн-заявки потребуется предоставить:
Отмечается, что срок оказания услуги составляет пять рабочих дней. Это в два раза быстрее, чем прежде. Дополнительные консультации по оформлению онлайн-заявки и получению услуги можно получить в любом окружном управлении социальной защиты населения.
Ранее Сергей Собянин дал поручение проработать возможность подачи онлайн-заявки для жителей столицы, нуждающихся в надомном или стационарном социальном обслуживании, и их законных представителей.
Более 117 тысяч горожан воспользовались онлайн-сервисом "Социальный навигатор" с начала года. Как уточнил заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Никита Соломин, чаще всего москвичи ищут адреса центров социального обслуживания, а также запрашивают социальные услуги, связанные с психологической поддержкой, помощью детям с инвалидностью.
По его словам, за все время существования сервиса с 2019 года им воспользовались почти 1,4 миллиона человек.