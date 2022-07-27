В парке «Кусково» обустроят шесть павильонов входных групп

У основных и второстепенных входов в парк «Кусково» будут смонтированы павильоны. Их оформят в зависимости от месторасположения: в классическом стиле — в зоне усадьбы, в лесном — в природной части. Мероприятия проводятся в рамках работ по реабилитации лесопарка.

Фото: mos.ru mos.ru

«Всего будет обустроено шесть павильонов входных групп, а с администрацией — семь. В настоящий момент ведется устройство четырех входных групп и павильона администрации. Для них уже подготовлены основания, сейчас выполняется устройство гидроизоляции и заземления. Затем с помощью металлокаркаса сформируют конструктив помещений. После приступят к устройству витражного остекления, кровли, внутренних перегородок, дверей и к внутренней отделке помещений. На финальном этапе останется задекорировать павильоны входных групп», — рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

Видео дня

При создании павильонов учитывались их месторасположение и окружающая среда. Основная идея в оформлении — витражное остекление, в котором отразится окружающее пространство, тем самым павильоны будут как бы растворяться в нем. Все они будут иметь разные размеры. В помещениях, в зависимости от их площади, разместят комнаты матери и ребенка, буфеты, пункты проката, комнаты охраны и туалеты.

«Декор павильонов на входах около усадьбы Шереметевых будет минималистичным. Их оформят классическими элементами из стеклофибробетона, формирующими входную арку, и карнизом. Фальшколонны арки и карниз будут перекликаться с элементами исторического фасада усадьбы. В этой зоне в такой же стилистике сделают павильон администрации и туалет», — отметил Сергей Мельников.

Там, где больше деревьев, оформление павильонов будет характерным для лесной зоны. Постройки будут иметь скатные кровли или арки, их декорируют металлическими элементами, имитирующими ветви деревьев.