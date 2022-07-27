В Москве почтили память детей-жертв конфликта в Донбассе

"Сегодня 27 июля - в ДНР этот день посвящен памяти детей-жертв войны в Донбассе. <...> Мы собрались почтить их память, чтобы напомнить друг другу, что это страшная трагедия, и допустить ее продолжение, ее перекатывание на другую территорию совершенно невозможно и недопустимо. Нужно бороться с нацизмом, бороться со злом, сделать все от нас, от взрослых разумных людей, зависящее, чтобы геноцид в Донбассе прекратить, чтобы те виновные в боли, страдании и гибели детей понесли заслуженное наказание", - сказала посол республики в России Ольга Макеева журналистам.