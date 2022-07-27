В Москве почтили память детей-жертв конфликта в Донбассе

Порядка двух сотен человек пришли на мероприятие-реквием в память о погибших из-за конфликта в Донбассе детях, которое состоялось в Москве на площади Донецкой Народной Республики, передает корреспондент ТАСС с места событий.
"Сегодня 27 июля - в ДНР этот день посвящен памяти детей-жертв войны в Донбассе. <...> Мы собрались почтить их память, чтобы напомнить друг другу, что это страшная трагедия, и допустить ее продолжение, ее перекатывание на другую территорию совершенно невозможно и недопустимо. Нужно бороться с нацизмом, бороться со злом, сделать все от нас, от взрослых разумных людей, зависящее, чтобы геноцид в Донбассе прекратить, чтобы те виновные в боли, страдании и гибели детей понесли заслуженное наказание", - сказала посол республики в России Ольга Макеева журналистам.
В мероприятии приняли участие уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, депутаты Государственной Думы, сенаторы Совета Федерации, политические и общественные деятели. После небольших выступлений была объявлена минута молчания, во время которой в небо выпустили 130 белых воздушных шаров с логотипом Дня памяти - синей птицы в форме оригами. Количество шаров совпадает с числом погибших с 2014 года детей.
Также на площади была организована аллея ангелов - выстроенные в ряд волонтеры организации "Молодая гвардия Единой России" держали в руках таблички с именами и портретами детей.
Участники мероприятия возложили цветы и игрушки у стенда "Ангелы Донбасса" со списком погибших.
11 июля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об установлении Дня памяти детей - жертв войны в Донбассе. С 2014 года из-за конфликта в Донбассе погибли 130 детей, более 500 получили ранения.