В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.22EUR 61.00
Войти в почту
1 час назад

В Москве около 200 человек почтили память детей-жертв конфликта в Донбассе

ТАССиещё 8

Порядка двух сотен человек пришли на мероприятие-реквием в память о погибших из-за конфликта в Донбассе детях, которое состоялось в Москве на площади Донецкой Народной Республики, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В Москве почтили память детей-жертв конфликта в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня 27 июля - в ДНР этот день посвящен памяти детей-жертв войны в Донбассе. <...> Мы собрались почтить их память, чтобы напомнить друг другу, что это страшная трагедия, и допустить ее продолжение, ее перекатывание на другую территорию совершенно невозможно и недопустимо. Нужно бороться с нацизмом, бороться со злом, сделать все от нас, от взрослых разумных людей, зависящее, чтобы геноцид в Донбассе прекратить, чтобы те виновные в боли, страдании и гибели детей понесли заслуженное наказание", - сказала посол республики в России Ольга Макеева журналистам.

В мероприятии приняли участие уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, депутаты Государственной Думы, сенаторы Совета Федерации, политические и общественные деятели. После небольших выступлений была объявлена минута молчания, во время которой в небо выпустили 130 белых воздушных шаров с логотипом Дня памяти - синей птицы в форме оригами. Количество шаров совпадает с числом погибших с 2014 года детей.

Также на площади была организована аллея ангелов - выстроенные в ряд волонтеры организации "Молодая гвардия Единой России" держали в руках таблички с именами и портретами детей.

Участники мероприятия возложили цветы и игрушки у стенда "Ангелы Донбасса" со списком погибших.

11 июля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об установлении Дня памяти детей - жертв войны в Донбассе. С 2014 года из-за конфликта в Донбассе погибли 130 детей, более 500 получили ранения.

Новости Москвы,Денис Пушилин,Ольга Макеева,Совет Федерации,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители