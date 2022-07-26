В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 58.66EUR 59.41
Войти в почту
1 час назад

В Москве открыли музей-квартиру Майи Плисецкой

RT на русском

В Москве прошла церемония открытия музея-квартиры балерины Майи Плисецкой.

В Москве открыли музей-квартиру Майи Плисецкой
Фото: © пресс-служба Минкультуры России© пресс-служба Минкультуры России

Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на пресс-службу Минкультуры России.

Квартира Плисецкой стала 12-м филиалом Бахрушинского музея. Посетители смогут узнать о творческом пути и личной жизни балерины.

Среди экспонатов — авторская литография Марка Шагала, работы Фернана Леже, Анатолия Зверева, Артура Фонвизина и Владимира Шахмейстера.

Также представлены наряды, в которых выступала Плисецкая.

Ранее онлайн-газета «Новый Севастополь» сообщала, что Михайловский театр примет участие в международном фестивале оперы и балета «Херсонес».

Новости Москвы,Артур Фонвизин,Анатолий Зверев,Майя Плисецкая,Марк Шагал,Минкультуры России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители