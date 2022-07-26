В Москве открыли музей-квартиру Майи Плисецкой

В Москве прошла церемония открытия музея-квартиры балерины Майи Плисецкой.

Фото: © пресс-служба Минкультуры России © пресс-служба Минкультуры России

Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на пресс-службу Минкультуры России.

Квартира Плисецкой стала 12-м филиалом Бахрушинского музея. Посетители смогут узнать о творческом пути и личной жизни балерины.

Среди экспонатов — авторская литография Марка Шагала, работы Фернана Леже, Анатолия Зверева, Артура Фонвизина и Владимира Шахмейстера.

Также представлены наряды, в которых выступала Плисецкая.