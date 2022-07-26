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47 минут назад

Автовладельцы из Москвы и Московской области смогут пользоваться МСД бесплатно

Газета.Ru

Проезд по Московскому скорост­ному диаметру (МСД) для автовладельцев Москвы и Московской области будет бесплатным. Об этом Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.

Автовладельцы из Москвы и Московской области смогут пользоваться МСД бесплатно
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня мы приняли еще одно важное решение — МСД будет бесплатным для жителей Москвы и Подмосковья. Для транзитных автомобилистов с 1 января 2023 года вводится плата за проезд. Это сделано, чтобы защитить трассу от дополнительного трафика транзитных легковых машин и дать жителям региона возможность сокращать время в дороге», — написал Сергей Собянин.

Отмечается, что МСД соединит Алтуфьевское, Дмитровское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Волгоградский и Рязанский проспекты, Варшавское и каширское шоссе, МКАД, ТТК и другие автотрассы города.

Всего в рамках проекта МСД будет построено 217 км дорог, в том числе 136 искусственных сооружений и 33 пешеходных перехода. Строительство основного участка МСД — Северо-Восточной хорды завершится в 2023 году.

По словам Сергея Собянина, основная задача заключается в том, чтобы построить в Москве автомобильную дорогу, по которой можно без остановок пересечь город за 40 минут.

Ранее сообщалось, что в тестовом режиме открыто движение по первой на Дальнем Востоке платной скоростной трассе в обход Хабаровска. Дорога свяжет три федеральные трассы — «Амур», «Уссури» и «Восток», обеспечит выход сети российских автодорог к крупнейшим морским портам — Восточному, Владивостоку, Находке, Советской Гавани и Ванино.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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