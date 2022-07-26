Москвичей предупредили о жаре в 40 градусов в будущем

Климатолог Михаил Юлкин заявил, что следующие летние периоды в Москве ожидается жара в 40 градусов. Как сообщает газета «Известия», эксперт заявил, что все это последствия воздействия человека на природу.

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По его словам, по ряду оценок, в ближайшие 7-10 лет рубеж повышения температура превысит 1,5 градуса. В Москве это означает превышение температуры в 40 градусов летом. Юлкин добавил, что все сценарии будущего изменения глобального климата связаны с антропогенным воздействием на планету.

Климатолог также отметил, что в результате человеческих действий, которые влекут за собой необратимые последствия для экологии, ряд территорий на Земле могут стать полностью непригодными для жизни.

Напомним, что летом 2022 года в разных странах Европы наблюдалась аномально жаркая погода. В частности, из-за жары в Испании и Португалии погибли более 1700 человек, а 19 июля в Великобритании воздух прогрелся до 39,1 градуса, что оказалось новым температурным рекордом.