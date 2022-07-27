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51 минуту назад

Жители Москвы могут бесплатно получить воду на восьми станциях метро

Вечерняя Москваиещё 6

Сотрудники столичного метрополитена в связи с жаркой погодой продолжают бесплатно выдавать пассажирам охладительные напитки. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в среду, 27 июля.

Жители Москвы могут бесплатно получить воду на восьми станциях метро
Фото: ТАССТАСС

— Получить бесплатно бутылку воды можно в вестибюлях восьми станций метро: «Технопарк», «Выхино», «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская», — говорится в сообщении.

В дептрансе также добавили, что при необходимости список станций, на которых выдают воду, будет дополнен.

Накануне сообщалось, что бесплатные охладительные напитки начали выдавать на 13 станциях столичной подземки. Кроме того, сотрудники ЦППК также начали раздавать воду пассажирам столичного транспорта. Получить напиток можно было на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском и Савеловском вокзалах. Бесплатно попить также предлагалось москвичам на станциях Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово и Тушинская.

«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары объявили в Москве 27 июля. Кроме того, в столице с 12:00 27 июля до 12:00 28 июля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы.

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