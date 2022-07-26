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18 минут назад

Прогноз погоды: москвичам пообещали теплый август

Елена Прошина

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Комсомольской правде» какая погода ожидается в Москве в августе. По ее словам, последний месяц лета, как и два предыдущих, будет теплым.

«Август ожидаем теплый. В каждую пятидневку преобладающая температура +20-25 градусов, что для августа очень прилично», - рассказала синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что первая неделя августа в столице будет дождливой, а температура составит +20-25 градусов.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец также сообщал, что август в России будет относительно спокойным и ровным. Сильных погодных аномалий не предвидится.

Напомним, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что во вторник 26 июля москвичей снова ожидает 30-градусная жара. В этот день в городе будет переменная облачность, локальные кратковременные дожди ливневого характера с грозами. Максимальная температура воздуха составит +28-30 градусов, в области - +26-31 градуса.

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