Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Комсомольской правде» какая погода ожидается в Москве в августе. По ее словам, последний месяц лета, как и два предыдущих, будет теплым.
«Август ожидаем теплый. В каждую пятидневку преобладающая температура +20-25 градусов, что для августа очень прилично», - рассказала синоптик.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что первая неделя августа в столице будет дождливой, а температура составит +20-25 градусов.
Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец также сообщал, что август в России будет относительно спокойным и ровным. Сильных погодных аномалий не предвидится.
Напомним, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что во вторник 26 июля москвичей снова ожидает 30-градусная жара. В этот день в городе будет переменная облачность, локальные кратковременные дожди ливневого характера с грозами. Максимальная температура воздуха составит +28-30 градусов, в области - +26-31 градуса.