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1 час назад

В двух районах ЦАО временно изменится схема движения транспорта

Mos.ruиещё 3

Это связано с проведением строительных и инженерных работ.

В двух районах ЦАО временно изменится схема движения транспорта
Фото: Mos.ruMos.ru

С 29 июля по 25 августа в Хамовниках перекроют некоторые переулки в связи с проведением строительных работ. Ограничение будет действовать круглосуточно.

С 1 по 30 августа изменится схема движения в Китайгородском проезде в районе дома 14, строения 1 на улице Варварке. Для транспорта оставят три полосы и сделают временную разметку. Тротуар на стороне проведения работ закроют для пешеходов. Здесь будет проходить реконструкция инженерных сетей.

Москвичей просят быть внимательнее и заранее планировать маршрут.

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