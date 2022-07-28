В двух районах ЦАО временно изменится схема движения транспорта

С 29 июля по 25 августа в Хамовниках перекроют некоторые переулки в связи с проведением строительных работ. Ограничение будет действовать круглосуточно.

С 1 по 30 августа изменится схема движения в Китайгородском проезде в районе дома 14, строения 1 на улице Варварке. Для транспорта оставят три полосы и сделают временную разметку. Тротуар на стороне проведения работ закроют для пешеходов. Здесь будет проходить реконструкция инженерных сетей.