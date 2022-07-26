В одном из столичных ЖК подземная парковка превратилась в бассейн после ливня, который накануне обрушился на город. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказалось соответствующее видео из жилищного комплекса на Ботаническом саду.

В другом доме жильцам приходилось проходить под небольшим водопадом, чтобы оказаться у лифта, отмечает источник.

Вчера на столицу обрушились тропические ливни. Обильные осадки можно было наблюдать в нескольких районах столицы. На северо-востоке города Яуза вышла из берегов.