В Музее ВДНХ откроется выставка об истории Останкинского дворца

«29 июля в Музее ВДНХ открывается экспозиция «Точка отсчета - Останкинский дворец». <…> В основе экспозиции - фотографии и исторические документы из собрания московского музея-усадьбы «Останкино» в сопровождении цитат из старинных путеводителей, воспоминаний современников, письменных источников, чертежей и планов. Гостям представится возможность окунуться в атмосферу прошлого: выставка иллюстрирует богатейшее прошлое Останкинского дворца и окрестностей вплоть до 1917 года», - говорится в сообщении.