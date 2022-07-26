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1 час назад

Выставка об истории Останкинского дворца откроется на ВДНХ 29 июля

Агентство «Москва»

В Музее ВДНХ 29 июля откроется новая экспозиция «Точка отсчета - Останкинский дворец». Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

В Музее ВДНХ откроется выставка об истории Останкинского дворца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«29 июля в Музее ВДНХ открывается экспозиция «Точка отсчета - Останкинский дворец». <…> В основе экспозиции - фотографии и исторические документы из собрания московского музея-усадьбы «Останкино» в сопровождении цитат из старинных путеводителей, воспоминаний современников, письменных источников, чертежей и планов. Гостям представится возможность окунуться в атмосферу прошлого: выставка иллюстрирует богатейшее прошлое Останкинского дворца и окрестностей вплоть до 1917 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что выставка будет работать до 15 января 2023 года. Вход - по билетам в музей.

Новости Москвы,ВДНХ,
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