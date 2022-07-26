Сильный ливень обрушился на некоторые районы Москвы накануне. В городе затопило дороги, в том числе под ударом стихии оказались Большая Никитская, шоссе Энтузиастов и Проспект Мира.
Одному из участников дорожного движения пришлось экстренно эвакуироваться из собственного автомобиля, который наполовину ушел под воду. Соответствующие кадры публикует российское видеоагентство Ruptly.
На записи видно, как один мужчина покидает салон иномарки через люк в крыше, другой пытается выбраться с пассажирского сиденья через окно.