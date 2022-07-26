Сильный ливень обрушился на некоторые районы Москвы накануне. В городе затопило дороги, в том числе под ударом стихии оказались Большая Никитская, шоссе Энтузиастов и Проспект Мира.

Одному из участников дорожного движения пришлось экстренно эвакуироваться из собственного автомобиля, который наполовину ушел под воду. Соответствующие кадры публикует российское видеоагентство Ruptly.