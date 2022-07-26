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42 минуты назад

В Москве выявили 2 037 случаев заражения коронавирусом за сутки

ТАСС

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 2 037 против 2 133 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве выявили 2 037 случаев заражения коронавирусом за сутки
Фото: ТАССТАСС

Всего в столице с начала пандемии выявили 2 803 424 случая инфицирования.

Число умерших из-за ковида в столице возросло на 13 против семи днем ранее - до 44 406. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 1 692 - до 2 602 297.

Ситуация в Московской области

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Московской области возросло за сутки на 256 против 473 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 990 368 случаев инфицирования.

Количество выздоровевших после ковида в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 368 - до 967 830, умер один пациент с коронавирусом (всего за пандемию - 15 196).

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