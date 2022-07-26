Москвичей предупредили о сильной жаре

Сильная жара ожидается в Москве днем 26 и 27 июля. Как сообщает ТАСС, в пресс-службе столичного ГУ МЧС москвичей призвали быть предельно осторожными.
По данным синоптиков Росгидрометцентра, днем 26 и 27 июля в столице местами ожидается потепление. В дневные часы температура может достигать +29-31 градуса Цельсия.
В МЧС рекомендовали жителям столицы избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и носить головной убор, а также пить больше воды. При нахождении на водоемах рекомендуется воздержаться от купания и ныряния в необорудованных для этих целей местах.
Также спасатели призвали не купаться в одиночку, не заплывать за знаки ограждения зон купания. Кроме того, родителям настоятельно советуют не оставлять детей на водоемах без присмотра.