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53 минуты назад

Прогноз погоды: москвичей предупредили о сильной жаре

Елена Прошина

Сильная жара ожидается в Москве днем 26 и 27 июля. Как сообщает ТАСС, в пресс-службе столичного ГУ МЧС москвичей призвали быть предельно осторожными.

Москвичей предупредили о сильной жаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным синоптиков Росгидрометцентра, днем 26 и 27 июля в столице местами ожидается потепление. В дневные часы температура может достигать +29-31 градуса Цельсия.

В МЧС рекомендовали жителям столицы избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и носить головной убор, а также пить больше воды. При нахождении на водоемах рекомендуется воздержаться от купания и ныряния в необорудованных для этих целей местах.

Также спасатели призвали не купаться в одиночку, не заплывать за знаки ограждения зон купания. Кроме того, родителям настоятельно советуют не оставлять детей на водоемах без присмотра.

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