Стали известны самые популярные среди арендаторов районы Москвы

Самыми популярными среди арендаторов районами Москвы стали Пресненский и Басманный. Об этом говорится в появившемся в распоряжении РИА Новости исследовании сервиса Сбербанка «Домклик» и «Суточно.ру».

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«Наиболее привлекательны для долгосрочной аренды квартиры, расположенные близко к центру Москвы или находящиеся рядом с крупнейшими бизнес-центрами (Пресненский, Басманный, Таганский районы, Филевский парк)», — отметили эксперты.

Кроме того, важную роль играют близость к метро и экологическая обстановка. Поэтому высокий спрос на квартиры зафиксирован в районах Хорошево-Мневники, Отрадное и Кузьминки.

Исследование также показало, что Кузьминки вошли в топ самых дешевых районов по аренде квартир — со средней стоимостью 32 тысячи рублей в месяц. А самым дорогим районом стал Пресненский: здесь за жилье придется заплатить в среднем 100,8 тысячи рублей в месяц.

Популярными по краткосрочной аренде стали районы Пресненский, Таганский, Даниловский, Бутырский, Тверской, Марфино, Басманный, Замоскворечье, Коньково и Проспект Вернадского.