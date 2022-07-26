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39 минут назад

Прогноз погоды: МЧС предупредило москвичей о жаре до плюс 31 градуса

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Сильная жара до 31 градуса ожидается в Москве 26 и 27 июля. Об этом жителей столицы предупредили в городском главке МЧС.

МЧС предупредило москвичей о жаре до плюс 31 градуса
Фото: ТАССТАСС

"Днем 26 и 27 июля по Москве местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 29–31", – заявили в пресс-службе.

В ведомстве порекомендовали в жаркую погоду носить головные уборы, одежду светлых тонов и пить больше воды.

Ранее в Роспотребнадзор рекомендовал в жару пить больше воды, надевать одежду из плотных тканей и избегать длительного нахождения в жарких помещениях. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. Рекомендуемая температура напитков составляет 10–15 градусов.

Новости Москвы,Погода,Роспотребнадзор,
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