МЧС предупредило москвичей о жаре до плюс 31 градуса

Сильная жара до 31 градуса ожидается в Москве 26 и 27 июля. Об этом жителей столицы предупредили в городском главке МЧС.

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"Днем 26 и 27 июля по Москве местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 29–31", – заявили в пресс-службе.

В ведомстве порекомендовали в жаркую погоду носить головные уборы, одежду светлых тонов и пить больше воды.