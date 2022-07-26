МЧС предупредило москвичей о жаре до плюс 31 градуса

Сильная жара до 31 градуса ожидается в Москве 26 и 27 июля. Об этом жителей столицы предупредили в городском главке МЧС.
"Днем 26 и 27 июля по Москве местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 29–31", – заявили в пресс-службе.
В ведомстве порекомендовали в жаркую погоду носить головные уборы, одежду светлых тонов и пить больше воды.
Ранее в Роспотребнадзор рекомендовал в жару пить больше воды, надевать одежду из плотных тканей и избегать длительного нахождения в жарких помещениях. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. Рекомендуемая температура напитков составляет 10–15 градусов.