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5 часов назад

Два новых турникетных павильона открыли на станции МЦД-2 «Бутово»

Агентство «Москва»иещё 6

На станции второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) «Бутово» открылись два новых турникетных павильона, сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Два новых турникетных павильона открыли на станции МЦД-2 «Бутово»
Фото: пресс-служба ЦППКпресс-служба ЦППК

«На популярной станции «Бутово» Курского направления ЦППК построила два дополнительных турникетных павильона и увеличила количество проходов на островной платформе. В каждом новом павильоне - по семь турникетных проходов. Кроме того, на островной платформе специалисты ЦППК также увеличили пропускную способность: теперь в третьем павильоне - шесть проходов вместо трех», - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что благодаря обновлению пассажирам станет комфортнее пользоваться станцией в пиковые часы: раньше здесь могли проходить 168 человек в минуту, после открытия новых павильонов - более 370.

Таким образом, уточнили в ЦППК, после завершения работ на станции «Бутово» стало шесть турникетных павильонов, оборудованных 31 турникетным проходом.

Компания проводила обновление станции «Бутово» с октября 2021 года по июль 2022 года.

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