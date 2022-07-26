Фестиваль неолимпийских видов спорта пройдет на ВДНХ

В субботу, 30 июля, на ВДНХ состоится фестиваль неолимпийских видов спорта, в рамках которого пройдут мастер-классы и показательные выступления спортсменов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Фото: Москва 24/Юлия Иванко Москва 24/Юлия Иванко

"ВДНХ станет точкой притяжения для любителей активного образа жизни. 30 июля здесь пройдет фестиваль неолимпийских видов спорта. Цель праздника – познакомить жителей и гостей столицы с разнообразием видов спорта, доступных каждому", – говорится в сообщении.

Уточняется, что москвичи смогут принять участие в мастер-классах, посетить лекции и увидеть показательные выступления по капоэйре, вейкборду, на самокатах и роликах. Кроме того, жители столицы смогут посетить матчи по фрисби и лякроссу.

"Все мероприятия можно посетить бесплатно", – указано в материале.