Столичный главк МЧС предупредил, что в городе ожидается шквалистый ветер до 20 метров в секунду во время ливня и грозы.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час и до конца суток 27 июля местами в Москве ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра при грозе до 20 метров в секунду», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Спасатели рекомендуют во время непогоды снижать скорость движения на дорогах, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, парковать машины вдали от деревьев.
Пешеходов просят не укрываться под деревьями и рекламными щитами.