«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час и до конца суток 27 июля местами в Москве ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра при грозе до 20 метров в секунду», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.