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52 минуты назад

Дни культуры Татарстана в Москве пройдут 21—25 августа

RT на русскомиещё 1

Дни культуры Татарстана в Москве будут проходить с 21 по 25 августа.

Дни культуры Татарстана в Москве пройдут 21—25 августа
Фото:  Пресс-служба Полпредства РТ в РФ Пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу полпредства республики.

Программа включает кинопоказы, творческие встречи, концерты.

В Российской государственной детской библиотеке состоятся Дни татарской детской литературы.

Также запланированы церемонии возложения цветов к памятнику Габдулле Тукаю и к памятнику Мусе Джалилю.

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.

Новости Москвы,Габдулла Тукай,
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