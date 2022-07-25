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41 минуту назад

За полтора часа в Москве выпала почти половина месячной нормы осадков

Москва24

Почти четверть месячной нормы осадков выпала в Москве в понедельник, 25 июля, заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

За полтора часа в Москве выпала половина месячной нормы осадков
Фото: Москва 24/Лидия ШиронинаМосква 24/Лидия Широнина

"За полтора часа в понедельник на Москву пролилось 42 миллиметра осадков, это 45% от месячной нормы июля. Таким образом на одной квадратном метре столичных улиц оказалось порядка 4 ведер дождевой воды", – написал он в своем телеграм-канале.

Тишковец уточнил, что около 4 ведер дождевой воды оказалось на одном квадратном метре улиц Москвы.

В свою очередь РИА Новости сообщили, что городские службы начали откачивать воду из тоннеля на Рабочей улице. Уточняется, что сотрудники МЧС и "Мосводоканала" работают на месте подтопления.

Ранее сообщалось, что мощный ливень обрушился на Москву. В некоторых частях города уже отмечаются подтопления.

По прогнозам синоптиков, дождь с грозой будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 17 метров в секунду.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,Мосводоканал,
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