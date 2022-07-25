В Зарядье пройдет выставка "Первый русский арт-директор"

Выставка "Первый русский арт-директор" откроется 26 июля в Белокаменном подклете музея "Старый Английский двор" парка "Зарядье". Экспозиция посвящена 350-летию со дня рождения Петра I, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе парка.

"В Белокаменном подклете Старого Английского двора парка "Зарядье" откроется выставка "Первый русский арт-директор". Она приурочена к 350-летию со дня рождения первого русского императора Петра Великого. Место проведения выбрано неслучайно - именно в Старом Английском дворе в 1720 году начала работать московская цифирная школа, созданная по указу императора", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что главный экспонат - книга Symbola et Emblemata ("Символы и эмблемы"), изданная в 1705 году. Распоряжение об издании книги отдавал лично Петр. "Этот первый русский "протобрендбук" содержит 840 эмблем, взятых из европейской геральдики, и расшифровки их значений на восьми языках", - рассказал собеседник агентства.