В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 57.78EUR 58.67
Войти в почту
25 минут назад

В Зарядье пройдет выставка "Первый русский арт-директор"

ТАСС

Выставка "Первый русский арт-директор" откроется 26 июля в Белокаменном подклете музея "Старый Английский двор" парка "Зарядье". Экспозиция посвящена 350-летию со дня рождения Петра I, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе парка.

В Зарядье пройдет выставка "Первый русский арт-директор"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Белокаменном подклете Старого Английского двора парка "Зарядье" откроется выставка "Первый русский арт-директор". Она приурочена к 350-летию со дня рождения первого русского императора Петра Великого. Место проведения выбрано неслучайно - именно в Старом Английском дворе в 1720 году начала работать московская цифирная школа, созданная по указу императора", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что главный экспонат - книга Symbola et Emblemata ("Символы и эмблемы"), изданная в 1705 году. Распоряжение об издании книги отдавал лично Петр. "Этот первый русский "протобрендбук" содержит 840 эмблем, взятых из европейской геральдики, и расшифровки их значений на восьми языках", - рассказал собеседник агентства.

Выставка "Первый русский арт-директор" пройдет с 26 июля по 4 сентября.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители