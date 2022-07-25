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33 минуты назад

До 10% месячной нормы осадков выпало в ряде районов Москвы менее чем за час

Агентство «Москва»иещё 3

Менее чем за один час в ряде районов столицы выпало до 10 мм осадков. Об этом сообщил официальный Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

До 10% месячной нормы осадков выпало в Москве менее чем за час
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«До 10 мм осадков выпало в некоторых районах города менее чем за час. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ВАО и ЮВАО», - говорится в сообщении.

Отмечается, что городская водосточная сеть справляется с объемом осадков. «Временные скопления воды носят кратковременный характер. Вода уходит в ливневую сеть самотеком. При необходимости оперативный пропуск воды обеспечивают бригады ГУП «Мосводосток» - на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники предприятия», - добавили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Месячная норма осадков в Москве для июля составляет около 85-90 мм.

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