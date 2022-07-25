В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 57.78EUR 58.67
Войти в почту
1 час назад

В Москве проведут пескоструйную очистку более 200 инженерных сооружений

РИА Недвижимостьиещё 1

Пескоструйную очистку более 200 инженерных сооружений Москвы завершат к началу октября, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

В Москве проведут пескоструйную очистку 200 сооружений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Пескоструйную очистку более 200 инженерных сооружений в Москве завершим к началу октября. Работы проходят на мостах, путепроводах, набережных, в подземных пешеходных переходах и транспортных тоннелях. Перечень объектов ежегодно обновляется – он зависит от текущего состояния сооружений. Гранитные и каменные конструкции очищают каждый год, а металлические элементы – раз в пять лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы уже завершены на Яузском ТТК, Новоспасском, Широковском, Большом Краснохолмском мостах. В настоящее время проводят очистку Царицынского и 1-ого Волоколамского путепроводов.

"С помощью пескоструйного аппарата с каменных и бетонных напольных покрытий, лестничных сходов, парапетов, гранитной облицовки, металлических и чугунных ограждений удаляются грязь, ржавчина, старая краска и налет. Пескоструйную очистку проводим в теплое время года – с апреля по октябрь – и только в дневное время. Зону проведения работ огораживаем", - дополняется в сообщении.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители