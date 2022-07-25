В Москве проведут пескоструйную очистку 200 сооружений

Пескоструйную очистку более 200 инженерных сооружений Москвы завершат к началу октября, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Пескоструйную очистку более 200 инженерных сооружений в Москве завершим к началу октября. Работы проходят на мостах, путепроводах, набережных, в подземных пешеходных переходах и транспортных тоннелях. Перечень объектов ежегодно обновляется – он зависит от текущего состояния сооружений. Гранитные и каменные конструкции очищают каждый год, а металлические элементы – раз в пять лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы уже завершены на Яузском ТТК, Новоспасском, Широковском, Большом Краснохолмском мостах. В настоящее время проводят очистку Царицынского и 1-ого Волоколамского путепроводов.
"С помощью пескоструйного аппарата с каменных и бетонных напольных покрытий, лестничных сходов, парапетов, гранитной облицовки, металлических и чугунных ограждений удаляются грязь, ржавчина, старая краска и налет. Пескоструйную очистку проводим в теплое время года – с апреля по октябрь – и только в дневное время. Зону проведения работ огораживаем", - дополняется в сообщении.