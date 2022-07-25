В Москве проведут пескоструйную очистку 200 сооружений

"Пескоструйную очистку более 200 инженерных сооружений в Москве завершим к началу октября. Работы проходят на мостах, путепроводах, набережных, в подземных пешеходных переходах и транспортных тоннелях. Перечень объектов ежегодно обновляется – он зависит от текущего состояния сооружений. Гранитные и каменные конструкции очищают каждый год, а металлические элементы – раз в пять лет", - говорится в сообщении.