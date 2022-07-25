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32 минуты назад

Гигантские очереди в аэропорту Шереметьево показали на видео

Денис Фьючин

В аэропорту Шереметьево возникли гигантские очереди. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались кадры из воздушной гавани.

Как уточняет источник, люди стоят к пунктам контроля безопасности. А столпотворение начиналось уже у стоек регистрации. При этом не все рамки работали должным образом, а контейнеров не хватало. Из-за возникшей ситуации туристы могут провести на контроле 40-60 минут.

Ранее в Минтрансе России заявили, что число авиарейсов за рубеж сократилось примерно в три раза.

Новости Москвы,Общество,Видео,Аэропорт Шереметьево,Минтранс РФ,
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