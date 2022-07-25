Гигантские очереди в аэропорту Шереметьево показали на видео

В аэропорту Шереметьево возникли гигантские очереди. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались кадры из воздушной гавани.

Как уточняет источник, люди стоят к пунктам контроля безопасности. А столпотворение начиналось уже у стоек регистрации. При этом не все рамки работали должным образом, а контейнеров не хватало. Из-за возникшей ситуации туристы могут провести на контроле 40-60 минут.