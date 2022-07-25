На МКАД заметили мужчину, передвигавшегося на самокате.
Едущего посредине полосы самокатчика запечатлели на видео другие участники дорожного движения. Соответствующие кадры опасной поездки появились в распоряжении телеканала «Москва 24». На записи видно, что человек движется на высокой скорости, при этом на нем надет шлем.
Ранее в МВД России призвали принять ГОСТ для средств индивидуальной мобильности. Подобный документ поможет облегчить внесение изменений в правила дорожного движения.
Кроме того, правоохранители также предложили обучать езде на самокатах в школе.