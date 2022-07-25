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1 час назад

Едущего посредине полосы на МКАД самокатчика сняли на видео

Денис Фьючин

На МКАД заметили мужчину, передвигавшегося на самокате.

Едущего посредине полосы самокатчика запечатлели на видео другие участники дорожного движения. Соответствующие кадры опасной поездки появились в распоряжении телеканала «Москва 24». На записи видно, что человек движется на высокой скорости, при этом на нем надет шлем.

Ранее в МВД России призвали принять ГОСТ для средств индивидуальной мобильности. Подобный документ поможет облегчить внесение изменений в правила дорожного движения.

Кроме того, правоохранители также предложили обучать езде на самокатах в школе.

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