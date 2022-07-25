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38 минут назад

Более 250 тысяч цветочных кашпо украсили Москву

Москва24иещё 1

На центральных улицах Москвы появились свыше 250 подвесных горшков с цветами, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Более 250 тысяч цветочных кашпо украсили Москву
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

"Подвесные горшки с белыми, розовыми и фиолетовыми петуниями, пеларгонией плющелистной, ипомеей, вербеной и бегонией клубневой украсили центральные улицы, скверы, площади и магистрали", – говорится в сообщении.

Из кашпо сделали объемные цветочные композиции, а также с их помощью были оформлены входные группы и фасады зданий, уличные арки и ограждения.

Наиболее эффектными вертикальными садами в ведомстве назвали кашпо на Зубовской площади, Кутузовском проспекте и в Садово-Триумфальном сквере.

Уточняется, что подготовка рассады ампельных растений начинается в феврале–марте специалистами ГБУ "Озеленение". В ходе подготовки проводится обрезка молодых стеблей, с помощью которой формируется пышная цветущая форма.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в этом году столицу украсят 54 миллиона цветов 200 различных сортов.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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